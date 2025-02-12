Москва, 12 февраля, 2025, 03:56 — ИА Регнум. В марте размер пенсионных выплат будет меньше, чем в феврале, поскольку в феврале пенсионеры получили доплату в виде доиндексации за январь. Об этом напомнил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В феврале размер пенсионных выплат окажется выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией пенсионерам была отправлена специальная доплата», — пояснил «РИА Новости» эксперт Ляшок.

Доиндексация была назначена с января, поэтому в феврале пенсионеры получили доплату за недополученную в прошлом месяце сумму.

Решение по доиндексации пенсий затронет почти 40 млн пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. В ходе доклада президенту председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что на 3 февраля 2025 года инфляция достигла 9,9% год к году, а её годовые темпы снижаются шестой месяц подряд.

С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции — на 7,3%. По итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. В связи с этим Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января 2025 года.

Получающим страховую пенсию россиянам проиндексируют выплату на 9,5% до 25 февраля, заверила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Военные пенсионеры с 1 марта смогут получить дополнительно проиндексированную пенсию.