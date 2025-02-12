Москва, 12 февраля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Действующие с 2025 года законодательные изменения ужесточили ответственность за нарушения при использовании собственниками и арендаторами жилых помещений. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

В интервью агентству «Прайм» она уточнила, что ужесточается наказание за нарушение норм противопожарной безопасности. Речь идёт о блокировке пожарного люка на балконе, хранении огнеопасных материалов в квартире, изменении направления открытия входной двери, установке незаконных тамбуров. За эти нарушения вместо 10 тыс. рублей предусмотрено максимальное наказание в размере 15 тыс. рублей.

В зависимости от местного законодательства регулируются правила остекления балконов и лоджий. Они не должны портить архитектурный облик дома и нарушать работу инженерных систем, иначе — штраф.

Кроме того, с 2025 года действует прогрессивная шкала налогообложения. Теперь штраф за неуплату налога с продажи жилья вырос вдвое и составляет 40% от суммы взыскания.

Самовольная замена батареи в квартире грозит штрафом в размере 800 рублей, при повреждении имущества соседей всё придётся восстанавливать за свой счёт.

С января за нарушение правил эксплуатации газового оборудования (превышение максимального срока использования, расположение, ограничение допуска специалистов или самостоятельный ремонт) предусмотрен штраф в размере 15 тыс. рублей, подытожила Староверова.

Как сообщало ИА Регнум, вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января 2025 года влияет на налог с продажи недвижимости. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов уточнил, что с дохода до 2,4 млн рублей ставка НДФЛ останется 13%, а с превышения суммы — 15%. Минимальный срок владения жильём, который даёт право на освобождение от уплаты налогов, составляет пять лет. При этом есть условия, когда закон позволяет сократить его до трёх лет.