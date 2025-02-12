Москва, 12 февраля, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление иностранным СМИ главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном обмене с РФ территориями, отметил, что Украина может получить только участок земли «метра на два».

Eli Duke Могила

Политик указал, что за все преступления, которые совершил политический киевский режим и его приспешники начиная с госпереворота в 2014 году, они могут лишь рассчитывать на место под могилу.

«Всё, что они могут получить — причём абсолютно даром, без какого-либо обмена, — это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те «хотелки», которые озвучивает Зеленский», — цитирует Ганчева «РИА Новости».

8 февраля газета Asia Times написала, что Украине придётся отказаться от ряда территорий для заключения мирного соглашения с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре 2024 года заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинские формирования с приграничных территорий Курской области.

Генерал-майор запаса депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев, комментируя слова Зеленского о возможном обмене территориями, заочно ответил ему фразой из романа уроженцев русской Одессы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «Торг здесь неуместен».