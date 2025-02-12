Варшава, 12 февраля, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Техническая неисправность привела к нарушению воздушного пространства Польши российским тактическим разведывательным самолётом Су-24МР. Об этом 11 февраля сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Michael Sandberg Российский самолёт Су-24

«Отвечающие за контроль воздушного пространства польские службы установили контакт с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения и пояснила, что это произошло из-за сбоя в навигационной системе самолёта Су-24МР», — уточнило ведомство в соцсети Х.

Отмечается, что инцидент случился в восточной части Гданьского залива Балтийского моря. По утверждению командования, российский Су-24МР нарушил воздушные границы Польши на максимальную глубину в 6,5 км и находился в этом пространстве одну минуту и 12 секунд.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся «активностью» России. Кроме того, в состояние повышенной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. По данным польских военных, предпринятые меры направили на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Польша 13 и 25 декабря 2024 года поднимала в небо истребители из-за якобы активности дальней авиации России. Польские военные назвали поводом для таких действий использование армией России «крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны».