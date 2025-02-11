Москва, 12 февраля, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Медалью «За спасение погибавших» наградили посмертно 16-летнего подростка из Курской области Артёма Жердева. Соответствующий указ 10 февраля подписал президент России Владимир Путин.

Георгий Долгопский Медаль «За спасение погибавших»

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Жердева Артёма Эдуардовича, Курская область (посмертно)», — содержится в документе.

Трагедия произошла 19 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Артём увидел тонущего в реке Сейм друга Максима Зорина. Он не умел плавать. Подросток не растерялся и бросился за ним в воду. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят, сломались. Подростки ушли под воду. Очевидцы обратились за помощью, но было уже поздно. Артём Жердев при жизни планировал поступать в железнодорожный техникум, уточнил глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский.

В июне 2024 года восьмилетний мальчик утонул, пытаясь спасти 16-летнюю сестру во время купания в реке Шегарке в Томской области. По информации следствия, мальчик вместе со своей сестрой и малолетними друзьями направился на берег реки Шегарки рядом с селом. Находившиеся неподалёку взрослые обратили внимание на шум и попытались спасти детей, но вовремя из воды достали только девочку.