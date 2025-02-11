София, 12 февраля, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Украина стала площадкой для масштабной схемы по откату средств, но исход конфликта уже предрешён — Киев терпит поражение. Такое мнение в интервью «Известиям» высказала евродепутат от Болгарии Рада Лайкова.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО, Украина, деньги

Политик призвала послушать последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Украина, похоже, используется в виде гигантской схемы отката денег. Некоторые люди на Западе очень на этом разбогатели. Именно по этой причине поддержка остаётся такой непоколебимой», — отметила Лайкова.

Евродепутат пояснила, что можно сколько угодно увеличивать помощь, но это не приведёт к увеличению вооружений или живой силы, которая истощена. Это просто жадность без жалости к страданиям, в том числе украинского народа, констатировала она.

Рада Лайкова также заявила, что Украина уже проиграла, у неё нет шансов избежать поражения. Вопрос в том, насколько катастрофическими будут последствия для народа и будущего страны. Возможно, война закончится в этом году, предположила политик. Но для этого США и их союзники должны прекратить любую военную поддержку Украине, тогда завершатся боевые действия, заверила Лайкова.

Как сообщало ИА Регнум, в вопросе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Это произошло в результате тесных контактов администрации Белого дома с российской и украинской сторонами, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия пока не получала конкретных сигналов от администрации Трампа о возобновлении контактов, однако Москва внимательно следит за риторикой американского лидера.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчёркивал, что должны быть учтены законные интересы России.