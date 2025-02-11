Домодедово, Московская область, 12 февраля, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Приговорённый к пожизненному заключению по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году Ислам Яндиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) более 30 раз нарушал порядок содержания в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом 11 февраля сообщили «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустая камера СИЗО

Только в СИЗО «Лефортово» Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий, после перевода в другой изолятор — ещё 11.

При этом он обращался в суд с исками об отмене с него взыскания в виде выдворения в карцер на десять суток в 2012 году. Суд Яндиеву отказал.

В его личном деле содержится информация, что Яндиева признали склонным к членовредительству, нападению на сотрудников администрации учреждения и побегу. В 2014 году в его личное дело добавили сведения о нём как о человеке, который склонен к захвату заложников.

Как сообщало ИА Регнум, по данным официальных судебных документов, Яндиев несколько лет судится с ФСИН из-за обвалившейся штукатурки, пыли, отсутствия солнца и нехватки личного пространства. Он требует компенсацию за нравственные страдания. В одном из исков Яндиев предложил компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры — при выводе на прогулку, в баню, к врачам, на краткосрочное свидание. Также он жаловался на отказ перевести к нему в камеру кого-либо из заключённых.

24 января 2011 года в зоне прилётов иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово 21-летний Магомед Евлоев привёл в действие размещённое на его поясе самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли 37 человек, ещё 172 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все, кто помогал ему в исполнении теракта, были осуждены. По данным следствия, Яндиев вместе с братом встретил Евлоева в Москве, помог ему с транспортом, телефоном, квартирой. Установлено также, что Яндиев готовился к ещё одному теракту в Москве, который должен был быть совершён весной 2011 года. В ноябре 2013 года суд вынес Яндиеву обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.