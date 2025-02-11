Москва, 12 февраля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Не менее десяти магазинов сети «Светофор» в Москве с начала года приостановили или прекратили работу по решению судов из-за выявленных нарушений санитарных норм. Подробности сообщил ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин закрыт

Суды по протоколам Роспотребнадзора приостановили деятельность десяти магазинов, признав их виновными в нарушении санитарных норм. При этом два из них сами приняли решение закрыться.

Работа остальных приостановлена судом на срок от 30 до 90 суток.

Кроме того, ещё по пяти «Светофорам» назначены судебные заседания.

Как сообщало ИА Регнум, магазины сети «Светофор» закрыли в ряде регионов из-за множества выявленных нарушений, в том числе из-за продажи просроченного мяса. В ходе одной из проверок сотрудники Россельхознадзора изъяли больше тонны мяса без ветеринарных сопроводительных документов, ещё 944 кг реализовывали без указания даты изготовления и сроков хранения. В некоторых мясных продуктах при анализе обнаружили несоответствие с указанным на этикетках составом.

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский из-за многочисленных нарушений попросил правительство провести проверку «Светофора». Роспотребнадзор запланировал мероприятия на конец января 2025 года.

Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков 30 января отметил, что почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Учредители этой торговой сети решили за счёт низких цен получить конкурентные преимущества, но качество товаров оставляет желать лучшего, добавил он.