Вашингтон, 12 февраля, 2025, 01:40 — ИА Регнум. Россия очень хорошо отнеслась к Соединённым Штатам Америки, вернув осужденного за контрабанду и хранение наркотиков Марка Фогеля. Об этом 11 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — прокомментировал он журналистам в Белом доме возвращение американца.

Трамп добавил, что это может быть началом отношений, которые поспособствуют завершению украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, «проявлением доброй воли со стороны Москвы» назвал возвращение РФ Марка Фогеля советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, выдача Фогеля стала знаком того, что США и РФ делают всё правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинули Россию, заявили 11 февраля в Белом доме.

Марка Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около 10 лет преподавал историю в англо-американской школе.