Москва, 12 февраля, 2025, 01:24 — ИА Регнум. Пользователи популярного мессенджера Telegram в ночь на 12 февраля оставляли множество жалоб на его работу. Об этом говорят данные портала Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

По сведениям портала, за час на сбой в работе мессенджера пожаловались 10 030 пользователей. Всего за сутки — 11 580 человек.

62% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 16% — жаловались на работу сайта, 15% — на сбой оповещений, 3% — на общий сбой, 1% — на сбой личного кабинета.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз российские пользователи Telegram жаловались на сбои в работе Telegram 22 января.

Вечером 14 января пользователи в разных регионах РФ жаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. В частности, о таких проблемах информировали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В РКН отмечали, что неполадки фиксировались у всех операторов. Через некоторое время Роскомнадзор объявил, что работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена дежурными службами. В ведомстве заметили, что специалисты выявили кратковременное нарушение связности.