Киев, 12 февраля, 2025, 01:20 — ИА Регнум. На применяемые киевским режимом методы силовой мобилизации украинцев обратил внимание депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский. Парламентарий прокомментировал ситуацию 11 февраля.

Сергей Корсун ИА Регнум Мобилизация Дрова Украина ТЦК

«Защитники ТЦК (аналог военкомата на Украине) пытаются представить черепно-мозговую травму львовского физика его личной виной. Мол, выпрыгнул из машины, которая везла его в «країну мрій Зеленського» («страну грёз Зеленского». — Прим. ред.)… Но виноват, конечно, физик. Не морально-уродский режим Зеленского. Не перепутайте», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Речь идёт о преподавателе Львовского университета имени Ивана Франко, которого нашли на трассе под Киевом с пробитой головой.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания «Страна. ua», военкомы приняли сотрудника Львовского университета утром, когда тот направлялся на работу. Мужчину забрали под предлогом обновления персональных данных. Его незаконно удерживали весь день, запугивая, после чего выдали повестку и заставили подписать документ о якобы добровольной явке в вечернее время, спустя 10 часов после настоящего задержания. Пострадавшего обнаружили на обочине дороги. Прохожий вызвал скорую помощь. После осмотра в больнице у мужчины диагностировали отёк мозга, перелом основания черепа и гематому. Преподаватель находится в критическом состоянии. Отмечается, что работа в университете давала ему отсрочку от армии. Кроме того, у мужчины были документы о прохождении альтернативной службы по религиозным убеждениям.

Полиция Житомирской области заявила, что преподаватель из Львова после встречи с сотрудниками ТЦК сам выпрыгнул из машины. По версии полиции, мужчину никто не избивал, он скрылся во время перемещения личного состава из воинской части в тренинговый центр.