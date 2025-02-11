Вашингтон, 12 февраля, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц после освобождения осуждённого в России за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля заявил, что это «проявление доброй воли со стороны Москвы». Об этом говорится в заявлении Белого дома.

ИА Регнум О предложении США вести переговоры о сокращении наступательных вооружений

«Двигаемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине», — пояснил американский чиновник.

По словам Уолтца, выдача Фогеля Россией стала жестом доброй воли со стороны Москвы и знаком того, что США и РФ делают всё правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, заявил Майк Уолтц. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию.

Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать подготовке переговоров по Украине. Такую версию выдвинула газета New York Times. Отмечается, что американский президент очень доверяет старому другу и считает, что у него есть всё для успешных переговоров.

11 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта. Он напомнил, что Москва не приемлет расширение НАТО на Восток и курс киевского режима на истребление всего русского.