Москва, 12 февраля, 2025, 00:50 — ИА Регнум. Появление неоязыческих настроений среди военных в зоне боевых действий на Украине нелепо. Об этом 11 февраля заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. В последнее время церковными учёными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу. Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО. Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно всё развенчано», — отметил глава Русской православной церкви на общем собрании духовенства Московской митрополии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель РПЦ предложил организовывать семинары или курсы для священнослужителей, отправляющихся в зону военных действий. Находящихся на фронте патриарх призвал обратить особое внимание на эту тему.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году патриарх Кирилл подчёркивал, что армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск для невоцерковленных, далёких от православия военнослужащих, которых может привлекать риторика неоязыческих проповедников. По словам главы РПЦ, настало время, особенно для работающих в Вооружённых силах священников, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, служивших своему Отечеству в армии.