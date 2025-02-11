Вашингтон, 12 февраля, 2025, 00:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать подготовке переговоров по Украине. Такую версию выдвинула газета New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими», — написало издание.

Отмечается, что американский лидер доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов. Он не раз говорил, что у спецпосланника есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь урегулировать украинский конфликт.

Также источники газеты утверждают, что Уиткофф провёл переговоры с «близкими союзниками» президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Россию.

При этом высокопоставленные чиновники Белого дома заявили изданию, что не могут подтвердить разговор Путина и Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, Стив Уиткофф прилетел в Москву 11 февраля с целью договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию.

По словам Уолтца, Трамп, его спецпосланник и советники договорились об обмене, который в результате стал проявлением доброй воли со стороны Москвы и знаком того, что стороны двигаются в правильном направлении для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около 10 лет преподавал историю в англо-американской школе. Он был задержан 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.