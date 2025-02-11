Киев, 12 февраля, 2025, 00:20 — ИА Регнум. На Украине объявили о наборе на военную службу 18-летних контрактников. Об этом 11 февраля сообщило министерство обороны страны.

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«Министерство обороны Украины сегодня официально начало проект «Контракт 18-24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к силам обороны на один год. Проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая выучка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не даёт ни одна гражданская профессия», — указали в документе на сайте минобороны.

За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен (2,3 млн рублей. — Прим. ред.), из которых 200 тыс. гривен (460 тыс. рублей. — Прим. ред.) выплатят сразу, остальные — во время службы.

Отмечается, что данный контракт не носит обязательный характер и не является принуждением, мобилизацией. После года службы доброволец может вернуться к гражданской жизни, заключили в оборонном ведомстве Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь 18-летних украинцев в ряды ВСУ. Он утверждал, что контракт предполагает «множество льгот и высокое денежное обеспечение».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, указал глава российского государства.

В мае 2024 года украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.