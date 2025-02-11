Екатеринбург, 12 февраля, 2025, 00:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области виновным в поджоге оборудования на железной дороге в 2023 году. Также его обвинили в попытке совершить теракт на объекте Минобороны, вступлении в террористическую организацию и помощи спецслужбам Украины.

ИА REGNUM Суд

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области сообщили, что обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Суд признал мужчину виновным в покушении на террористический акт, в диверсии и государственной измене.

Суд также назначил ограничение свободы на один год после отбытия основного срока наказания. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

В управлении отметили, что в октябре 2022 года мужчина вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины против безопасности РФ. В мае 2023 года фигурант поджог релейный шкаф на железнодорожном переезде. Через месяц он попытался устроить теракт на объекте Минобороны России, но был задержан силовиками.

Как сообщало ИА Регнум, спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян в попытках вовлечь их в преступную деятельность, заявил 11 февраля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

8 февраля житель Московской области Артём Чернов на суде сознался в организации четырех диверсий в 2023 году в интересах ГУР Украины.

В Подмосковье в конце января задержали россиянина, совершившего по заданию Службы безопасности Украины серию диверсионно-террористических актов в 2023 и 2024 годах. Кураторы обучили его мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств. Он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны.