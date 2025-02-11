Лондон, 11 февраля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. В США допущенная врачами ошибка привела к ампутации рук и ног мужчине. Об этом 11 февраля сообщила британская газета Daily Mirror.

ИА Регнум Больница

По данным издания, пациенту Чаду Герло в 2019 году провели плановую операцию по удалению камней из почек. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Позднее выяснилось, что мужчина подхватил инфекцию, из-за чего у него упало давление и начали отказывать внутренние органы. Из-за приёма прописанных врачами сильных антибиотиков у Герло почернели руки и ноги, нарушилось кровообращение. В результате мужчина покинул медучреждение уже без конечностей, которые ампутировали в результате врачебной ошибки.

С 1998 года после автомобильной аварии Герло был прикован к инвалидному креслу, однако это не мешало ему работать в качестве технического специалиста. После ампутации он практически полностью стал зависим от близких.

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