Курск, 11 февраля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артёма Жердева медалью «За спасение погибавших».

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Жердева Артёма Эдуардовича (посмертно)», — говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.

Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал «РИА Новости», что трагедия произошла 19 июня 2024 года. 16-летний Артём увидел, что в реке Сейм тонет его друг Максим Зорин, плавать он не умел. Артём не растерялся и бросился в воду.

«Максим был намного крупнее Артёма, голова уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за плечи спасителя. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят, сломались. Ребята ушли под воду», — пояснил Быковский.

Свидетели произошедшего обратились за помощью, но спасатели прибыли, когда уже было поздно.

Артём Жердев был спокойным и ответственным школьником, планировал поступать в железнодорожный техникум.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля пресс-служба МЧС РФ информировала о том, что за сутки в водоёмах погибли 40 человек, в том числе двое детей. В ведомстве также призвали жителей России соблюдать правила безопасности на воде.

7 июля в городе Зиме Иркутской области в реке утонул подросток 2009 года рождения. Мальчика унесло течение после того, как он поскользнулся.