Бишкек, 11 февраля, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Два человека погибли во время пожара в Национальном центре кардиологии и терапии в Бишкеке. Об этом 11 февраля сообщил глава МЧС Киргизии Бообек Ажикеев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей в кратчайшие сроки было эвакуировано 260 человек. К сожалению, есть жертвы. Погибли два человека», — уточнил министр в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

К ликвидации огня привлекли шесть пожарных расчётов, две автолестницы и дрон. Локализовать возгорание удалось в 22:33 (19:33 мск), полностью потушить — в 23:15 (20:15 мск).

Причины пожара устанавливаются, заключил Ажикеев.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года из-за пожара в Киргизии эвакуировали сотрудников парламента. Возгорание возникло в подвале здания. Пострадавших в результате ЧП не было благодаря отсутствию большинства депутатов в здании.

В Туле днём 13 января 2025 года загорелся военный госпиталь. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Из здания госпиталя эвакуировали 57 человек, их перевезли в другие больницы.