Вашингтон, 11 февраля, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно, заявили 11 февраля в Белом доме.

(сс) The White House Белый дом. США

«Сегодня президент США Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией», — уточнил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

По его словам, Трамп, его спецпосланник и советники договорились об обмене, который в результате стал проявлением доброй воли со стороны Москвы и знаком того, что стороны двигаются в правильном направлении для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, американец Марк Фогель был задержан 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию.

Российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около десяти лет преподавал историю в англо-американской школе.