Москва, 11 февраля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Генерал-майор запаса, депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев, комментируя высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно ответил ему фразой из романа уроженцев русской Одессы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

ИА Регнум

«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей «Двенадцать стульев». В нём, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — цитирует Ивлева «РИА Новости».

Таким образом, пояснил парламентарий, Россия своей землей не торгует, свою землю не меняет. Леонид Ивлев напомнил, что русские солдаты свою землю уже освобождали от «шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти». Так было в истории, так будет всегда, заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 февраля признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Вместе с этим он назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают союзники Украины. Положение украинских войск на линии боевого соприкосновения «очень сложное», добавил Зеленский. При этом 21 января он заявлял, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России.

Украинский политик, который подпишет документ об отказе от неподконтрольных киевскому режиму территорий, может быть убит физически или политически. Об этом 9 февраля заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба добавил, что Киев не должен отказываться от целей по вступлению в Евросоюз и НАТО и возвращению к границам 1991 года, но их достижение, по его словам, потребует огромных усилий.

8 февраля, газета Asia Times написала, что Украине придётся отказаться от ряда территорий для заключения мирного соглашения с Россией. Отмечалось, что Киев должен перестать претендовать на Донецкую и Луганскую Народные Республики, подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также покинуть Курскую область.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.