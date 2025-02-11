Вашингтон, 11 февраля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. В мирном разрешении украинского конфликта достигнут существенный прогресс. Об этом 11 февраля сообщил президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я действительно думаю, что мы добились очень хорошего прогресса», — отметил американский лидер во время встречи в Белом доме с королём Иордании Абдаллой II.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп выразил уверенность, что сможет усадить за стол переговоров обе стороны конфликта. Он заявил, что надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится».

Как передавало ИА Регнум, российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Должны быть учтены законные интересы России, подчёркивал глава государства.

Поздравляя 20 января Дональда Трампа с вступлением в должность, Путин заявил, что Россия отмечает его стремление восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, добавил президент РФ.

Глава Пентагона Пит Хегсет 11 февраля заявил, что Дональд Трамп рассчитывает на скорое заключение «мирной сделки» в рамках украинского конфликта. После разрешения ситуации на Украине американские власти должны завершить переоценку развёртывания своих сил в мире, подчеркнул министр обороны США.