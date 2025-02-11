Вашингтон, 11 февраля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, который ранее был осуждён в России за контрабанду наркотиков, освободили от заключения, заявил 11 февраля советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, его слова приводит The New York Times.

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Как отметил Уолтц, администрация США якобы договорилась об обмене, который показывает «позитивный настрой с российской стороны». Советник американского президента добавил, что это также является «хорошим знаком» на пути к завершению украинского конфликта.

При этом другие подробности освобождения экс-сотрудника американского посольства в Москве не приводятся.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 августа подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек. Родственники Фогеля назвали несправедливостью тот факт, что обменяли других американцев и даже иностранцев, хотя Фогель находится в заключении гораздо дольше.