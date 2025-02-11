Вашингтон, 11 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но получат Газу «во владение», заявил 11 февраля президент страны Дональд Трамп. Как именно это может произойти, он не уточнил.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе открытой части встречи Трампа с королём Иордании Абдаллой II журналисты спросили президента США, собирается ли Вашингтон купить сектор Газа в соответствии с ранее сделанными Трампом заявлениями.

«Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас, и мы сделаем так, чтобы был мир и не было никаких проблем, и никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять этим очень правильно», — ответил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Трамп заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей, а в Газе сделать «ближневосточную Ривьеру для всего мира».

10 февраля президент США заявил о намерении купить сектор Газа. Он сказал, что Вашингтон планирует восстановить регион при помощи арабских стран.

Против инициатив Трампа выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

При этом уже после подписания соглашения, 8 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации дал обещание уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Он добавил, что Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа быть не должно.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля заявил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения. Трамп отметил, что, если ХАМАС не вернёт заложников в указанный срок, «разразится ад». Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.