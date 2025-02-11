Курск, 11 февраля, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Военные российского отряда «Тигр» нанесли удар возмездия по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) за погибшего под Курском командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом 11 февраля сообщил глава региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Боевая работа «Тигров» — в память о командире и павших товарищах», — написал глава региона в публикации под видеороликом.

В опубликованном ролике показаны кадры, на которых российские бойцы подписывают снаряды: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова», «От «Тигра» за брата — «Кубинца». Затем показан удар по позициям противника в курском приграничье.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля президент РФ Владимир Путин удостоил погибшего под Курском вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова звания Героя Российской Федерации. Ранее глава государства наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда «Тигр», погибших вместе с Ефремовым — Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.

2 февраля губернатор Приморского края сообщил о смерти Сергея Ефремова. Вице-губернатор погиб, подорвавшись на мине при возвращении с боевого задания в Курской области. Церемония прощания прошла во Владивостоке 11 февраля.

Как отмечал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Ефремов, покинувший чиновничий кабинет, чтобы с оружием в руках защищать родную землю, никогда не прятался за спины своих товарищей и был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, отмечали в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы «Тигра», и матери солдат, и руководство, указывалось в сообщениях.