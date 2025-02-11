Тель-Авив, Израиль, 11 февраля, 2025, 21:03 — ИА Регнум. Армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников, заявил 11 февраля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщила его канцелярия.

Об освобождении какого количества заложников идёт речь, Нетаньяху не уточнил.

«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом [министров] решение таково: если ХАМАС не вернёт наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — заявил премьер Израиля.

Он добавил, что армия страны повысила боеготовность и концентрирует силы вокруг сектора Газа и внутри него.

Как передавало ИА Регнум, представитель ХАМАС Абу Убейда ранее заявил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения. Президент США Дональд Трамп отметил, что, если ХАМАС не вернёт заложников в указанный срок, «разразится ад».

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

При этом уже после подписания соглашения, 8 февраля, Нетаньяху в обращении к нации дал обещание уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Он добавил, что Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа быть не должно.