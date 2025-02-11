Москва, 11 февраля, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила 11 февраля его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.

Евгений Кассин, Александр Коньков/ТАСС

«Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище», — написала Стриженова в соцсетях.

Отпевание артиста пройдёт 12 февраля в Храме Святителя Николая на Трёх Горах.

Как сообщало ИА Регнум, Олег Стриженов скончался в Москве 9 февраля. Ему было 95 лет. По некоторым данным, Стриженов умер от последствий ишемического инсульта.

Известность актёру принесла роль в драме «Овод», которая вышла на экраны в 1955 году. Он также снялся в таких лентах, как «Капитанская дочка» (1958), «Белые ночи» (1959), «Пиковая дама» (1960), «Его звали Роберт» (1967), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Юность Петра» (1980) и других. В разное время Стриженов служил в Театре-студии киноактера и во МХАТе.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова. Глава государства отметил, что Стриженов входил в число тех творцов, для которых кино и театр стали призванием и делом всей жизни. Путин подчеркнул, что артист трудился с полной душевной отдачей и вдохновением.