Источник: 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок под Курском
Mash: более 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок в Курской области
Курск, 11 февраля, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Более 500 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в районе курского села Свердликово в Суджанском районе, сообщает 11 февраля Telegram-канал Mash.
Telegram/Генеральний штаб ЗСУ
Ранее ИА Регнум передавало, что десятки украинских военных, которые в декабре 2024 года попали в «успеновский мешок» к югу от Курахово Донецкой Народной Республики, до сих пор числятся пропавшими без вести.
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