Москва, 11 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями, сообщило 11 февраля Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«11 февраля в период с 16:40 до 17:45 МСК дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.

В ночь на 11 февраля российские силы ПВО уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов противника. 18 украинских дронов обезвредили над территорией Саратовской области, 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской, ещё один — над Белгородской областью.

Украинские подразделения в минувшие сутки потеряли в Курской области более 300 военных, а также несколько единиц техники, в том числе два танка и 11 боевых бронемашин.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки средства ПВО сбили 51 дрон ВСУ, три снаряда системы HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции в указанный срок составили до 1105 человек.