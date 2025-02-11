Вашингтон, 11 февраля, 2025, 20:26 — ИА Регнум. Министр финансов США Скотт Бессент станет первым представителем администрации президента страны Дональда Трампа, который посетит Украину. Встреча Бессента с главой киевского режима Владимиром Зеленским пройдёт на этой неделе, 10–16 февраля, и будет посвящена обсуждению доступа США к украинским полезным ископаемым, сообщает 11 февраля Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Global Look Press/Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos Министр финансов США Скотт Бессент

Бессент отправится в Киев спустя несколько дней после того, как Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Украиной относительно доступа к её природным ресурсам в обмен на уже предоставленную военную помощь, напомнили авторы.

Позднее Трамп подтвердил сообщение о поездке главы минфина в Киев, написав в соцсети, что военный конфликт на Украине должен закончиться, а США «потратили миллиарды долларов по всему миру, но мало что показали».

10 февраля Зеленский заявил о планах встретиться с высокопрофильными представителями администрации Трампа перед Мюнхенской конференцией по безопасности. В начале февраля президент США выразил интерес к редкоземельным металлам Украины. Зеленский ответил, что значительные запасы полезных ископаемых, предложенные Вашингтону, расположены на территориях, уже неподконтрольных Киеву.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский также подтвердил готовность заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.