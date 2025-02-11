Киев, 11 февраля, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отправить на фронт экс-командующего объединёнными силами Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, который критиковал политическое руководство страны, сообщило 11 февраля украинское издание «Цензор. нет».

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Сергей Наев

«Сегодня генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы «Великая Новосёлка». Руководство ВСУ получило прямой приказ от Зеленского», — сказано в публикации.

Авторы материала уточнили, что данное решение было принято после интервью, в котором генерал возложил ответственность за провал подготовки Украины к российской военной спецоперации на политическое руководство страны и главу киевского режима.

Зеленский в феврале 2024 года освободил Наева от должности командующего объединёнными силами Украины. Как передавало ИА Регнум, генерал заявил, что узнал об увольнении из сообщений СМИ.

Ранее журналисты американской газеты Daily Beast сообщили, что три главных редактора ведущих украинских СМИ, которые в материале не называются, заявили о продолжающемся сильном давлении на журналистов, осмелившихся на критику Зеленского. При этом расследования даже самых резонансных нападений на Украине никак не продвигаются, отметили авторы.