Москва, 12 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. «Газпромбанк» объявил о крупном обновлении мобильного приложения и интернет-банка. Для клиентов стали доступные новые функции, а также обновленный дизайн и навигация.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новая версия приложения доступна для Android и iOS. В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper.

«Это обновление — важный шаг вперёд. Оно меняет опыт взаимодействия с клиентом, делая его более персонализированным», — заявил первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Наумов.

В верхней части главного экрана приложения будут доступны продукты клиента. Также на главном экране появятся виджеты — небольшие представительства разных сервисов, например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк. Виджеты для отображения клиент может настраивать самостоятельно.

Кроме того, в приложении реализована функция сквозного поиска, добавлен раздел «Помощь и появилась витрина предложений «Для меня». В этом разделе собраны выгодные предложения от банка и партнеров.