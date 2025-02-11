Лондон, 11 февраля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Рабочие обнаружили 176 бомб времён Второй мировой войны под детской площадкой в британском городе Вулер (Англия). Об этом написала 11 февраля газета Daily Mail (DM).

Daily Mail

Находку сделали во время реконструкции объекта. Приехавшие по вызову полицейские оцепили территорию в радиусе 50 метров. Эксперты, обследовавшие найденные боеприпасы, установили, что речь идёт об учебных бомбах, в которых есть взрывчатые вещества.

Снаряды изъяли для безопасной утилизации. Местные власти уточнили, что место, где располагалась детская площадка, ранее использовалось как учебный полигон.

Специалисты продолжают расчищать территорию и не исключают, что вскоре могут быть обнаружены другие боеприпасы, в том числе гранаты и патроны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2018 года аэропорт «Лондон-Сити» временно остановил работу из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времён Второй мировой войны. Боеприпас нашли в реке Темзе. Он находился в доке короля Георга V.

В феврале 2020 года большая часть оживлённого района Сохо в центре Лондона была оцеплена из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны. Снаряд находился на строительной площадке возле одного из отелей.