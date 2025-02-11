Киев, 11 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что даже если европейские страны отправят на Украину 150 тыс. «миротворцев», общее количество бойцов ВСУ и представителей европейских стран будет меньше численности армии России.

Министерство обороны Великобритании

В интервью газете Guardian 11 февраля Зеленский ответил на просьбу прокомментировать идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить «миротворцев» на Украину.

«Что касается идеи Эммануэля, то, если это часть гарантии безопасности, то да, если будет 100-150 тыс. европейских солдат, то да. Но даже тогда мы не будем на том же уровне войск, что и российская армия, которая нам противостоит», — сказал глава киевского режима.

Авторы материала напомнили, что власти европейских стран пока далеки от согласования размещения «миротворческого» контингента на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января издание Politico информировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев в случае прекращения боевых действий. Политики якобы уже приступили к обсуждению создания сил численностью до 50 тыс. военных из пяти или шести западных стран. По этой задумке, они встанут на охрану «демаркационной линии» между украинской и российской армиями в случае остановки боевых действий.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Любой прибывший на территорию Украины без согласия и разрешения на то России контингент станет законной целью для ВС РФ, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.