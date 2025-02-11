Берлин, 11 февраля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. В Германии проводится расследование по факту возможной попытки диверсии на новом корвете «Эмден» Военно-морских сил (ВМС) ФРГ, в двигатель которого неизвестные лица насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки. Об этом говорится в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

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