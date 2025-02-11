Москва, 11 февраля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Автомобильные бренды из Европы, США, Южной Кореи и Японии не потеряли интереса к авторынку России и вернутся в РФ, заявил 11 февраля бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В интервью «Коммерсанту» он отказался оценивать сроки возвращения этих компаний.

«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся. Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», — сказал Андерссон.

Те бренды, которые будут отсутствовать слишком долго, могут потерять свои позиции, причём не только на российском, но и на мировом рынке, добавил экс-глава АвтоВАЗа.

Как передавало ИА Регнум, в январе в ходе рабочей поездки в Самарскую область президент Владимир Путин посетил АвтоВАЗ. Главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», производство которого начнётся в апреле.

В ходе общения с работниками АвтоВАЗа президент напомнил, что многие предрекали заводу крах, но этого не произошло. Напротив, растёт и производительность труда, и количество выпускаемых автомобилей, отметил глава государства.

Объём производства легковых автомобилей в России в 2024 году вырос более чем на треть, сообщил ранее заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее отметил, что суммарные производственные мощности российских автомобильных заводов достигают 3 млн единиц, и назвал имеющееся в стране количество предприятий по выпуску автомобилей оптимальным.