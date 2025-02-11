Таллин, 11 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. В Киеве уверены, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на источник.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

«Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намёк команды Трампа на то, что в этом году обязательно нужно провести выборы президента», — указано в публикации.

По мнению источника, связанного с окружением Зеленского, в Вашингтоне его считают неудобной фигурой для дальнейших переговоров с Москвой по мирному урегулированию. Он уточнил, что разговоры в Белом доме о выборах на Украине свидетельствуют о том, что команда Трампа желает сместить Зеленского.

Срок полномочий главы киевского режима истёк 20 мая 2024 года. На Украине должны были пройти очередные выборы. Украинские власти отказались от проведения голосования и объяснили своё решение действием военного положения. При этом глава киевского режима отмечал, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы. Агентство Reuters написало, что Трамп и его администрация ищут и обсуждают способы убедить киевский режим провести выборы в случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.

28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что Зеленский не способен отменить свой запрет на ведение переговоров с Москвой. Российский лидер отметил, что глава киевского режима — нелегитимный, а потому ничего не может сделать. Путин добавил, что вместе с тем при желании можно найти способ, как отменить запрет и начать диалог.