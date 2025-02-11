В Эстонии раскрыли страхи Киева о смещении Трампом Зеленского
Postimees: в Киеве считают, что президент США Трамп намерен сместить Зеленского
Таллин, 11 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. В Киеве уверены, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сместить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на источник.
«Сообщения от новой администрации США кажутся Киеву довольно странными, особенно недавний намёк команды Трампа на то, что в этом году обязательно нужно провести выборы президента», — указано в публикации.
По мнению источника, связанного с окружением Зеленского, в Вашингтоне его считают неудобной фигурой для дальнейших переговоров с Москвой по мирному урегулированию. Он уточнил, что разговоры в Белом доме о выборах на Украине свидетельствуют о том, что команда Трампа желает сместить Зеленского.
Срок полномочий главы киевского режима истёк 20 мая 2024 года. На Украине должны были пройти очередные выборы. Украинские власти отказались от проведения голосования и объяснили своё решение действием военного положения. При этом глава киевского режима отмечал, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.
Как передавало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы. Агентство Reuters написало, что Трамп и его администрация ищут и обсуждают способы убедить киевский режим провести выборы в случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.
28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что Зеленский не способен отменить свой запрет на ведение переговоров с Москвой. Российский лидер отметил, что глава киевского режима — нелегитимный, а потому ничего не может сделать. Путин добавил, что вместе с тем при желании можно найти способ, как отменить запрет и начать диалог.