Москва, 11 февраля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Не пожав руку премьер-министру Индии Нарендру Моди, президент Франции Эммануэль Макрон показал, что не доволен каким-то личными взаимоотношениями, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты при Правительстве РФ Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/IMAGO/Aurelien Morissard

11 февраля Макрон проигнорировал приветствие Моди на саммите по развитию искусственного интеллекта в Париже. На видеозаписи с мероприятия видно, как Моди протягивает руку, но французский политик её не пожимает.

Эксперт считает, что в этой ситуации речь может идти о какой-то личной обиде Макрона на Моди. Политолог допустил такой вариант, что индийские хакеры что-либо написали про жену президента Франции.

«Да, я видел, как он пожал руку всем вокруг, а ему не пожал. Но думаю, что просто Макрон таким образом показывает, что он недоволен каким-то там личностным фактором. Какая-нибудь личностная обидка. Ну сказали, что у него жена — трансгендер. Вот он вполне мог обидеться. Конечно, Моди сам такого не говорил, но мало ли, может, индийские хакеры в Telegram или где-то там в Facebook (принадлежbт Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) или в X распространяли такую информацию. А вот Макрон, как бы так повёлся»,— поделился мнением Данилин.

Собеседник агентства сообщил, что Макрон недостаточно дипломатически адекватен и довольно часто ведёт себя подобным образом. В качестве примера, эксперт привёл случай, когда детали конфиденциального разговора французского лидера с президентом России Владимиром Путиным стали доступны третьим лицам.

«Суть в том, что информация об этом конфиденциальном разговоре стала известна присутствующем с французской стороны представительницам древнейшей профессии. Вот как-то так. И здесь даже не надо искать каких-то больших символических тем, потому что это просто абсолютное дипломатическое бескультурье»,— рассказал политолог.

По словам Данилина, в ситуации с несостоявшимся рукопожатием между Макроном и Моди нет никакой связи с Россией или Украиной. Собеседник агентства в заключении подчеркнул, что это всего лишь недостаток воспитания со стороны французского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля журналистка Наташа Рей, осуждённая во Франции за высказывания о том, что жена президента страны Брижит Макрон родилась мужчиной, заявила, что хочет получить политическое убежище в России. Кроме того, она сообщила, что планирует подать в суд на Брижит Макрон с обвинением в фальсификации документов.

В 2022 году в Сети появилось видео авторства Рей о том, что Брижит Макрон прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету. Рей признали виновной в распространении ложных слухов и приговорили к штрафу.

23 января американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона родилась мужчиной. Она направила французскому президенту список вопросов, прежде чем опубликовать материалы своего расследования. В нём она задала вопросы о прошлом его супруги и попросила поделиться фотографиями из её молодости.

8 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг президента Франции и его жены Брижит является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что задают вопросы по интересующей их теме.

В марте 2024 года Оуэнс заявила, что Брижит Макрон на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. Тогда же Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и сообщил, что фейки это ужасно, так как они заражают сомнениями даже самых близких людей.

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