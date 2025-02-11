Сана, 11 февраля, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Лидер правящего в северной части Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что удары по территории Израиля могут быть возобновлены в случае прекращения перемирия в секторе Газа и Ливане. Его слова были приведены в Telegram-канале движения.

Xinhua/ABACA/TASS

«Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку палестинского народа, держа руку на спусковом крючке, и мы будем присутствовать, если израильский враг вернётся к эскалации против сектора Газа», — заявил он.

Лидер хуситов уточнил, что движение также следит за ситуацией в Ливане и продолжит оказывать поддержку местному населению и ополчению.

Говоря о планах президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из сектора Газа и превратить его в международный курорт под управлением Вашингтона, аль-Хуси назвал их иррациональными заявил, что на такое предложение нет смысла отвечать.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Первый — вывод войск ЦАХАЛ из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников. Второй — освобождение оставшихся израильских заключённых, постоянное прекращение огня. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.