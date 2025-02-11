Москва, 11 февраля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Госдума 11 февраля приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулёва из состава думского комитета по обороне, он войдёт в состав комитета по региональной политике. Об этом свидетельствует электронная база нижней палаты.

РИА Новости/Владимир Федоренко

«Вывести депутата Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы внесла соответствующий проект постановления 7 февраля.

Комментируя инициативу ГД, депутат отметил, что поддерживает перевод в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Он также выразил надежду, что его опыт в данной сфере позволит внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей.

Ранее Госдума на пленарном заседании освободила от должности председателя комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина. Решение связано с плановой ротацией. Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» предложила на его место кандидатуру Яны Лантратовой.