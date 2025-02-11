Штутгарт, Германия, 11 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое заключение «мирной сделки» в рамках украинского конфликта. Об этом заявил 11 февраля глава Пентагона Пит Хегсет в штаб-квартире Африканского командования Вооружённых сил Соединённых Штатов, которая находится в немецком Штутгарте.

Global Look Press/Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Он отметил, что после разрешения ситуации на Украине американские власти должны завершить переоценку развертывания своих сил в мире. Хегсет также подчеркнул, что США должны обеспечивать не только мирное разрешение украинского конфликта, но и безопасность Израиля на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января спецпосланник США Кит Келлог заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Он добавил, что регулирование конфликта отвечает интересам всего мира.

10 февраля Трамп заявил, что в разрешении конфликта на Украине явно наметился значительный прогресс. Кроме того, он выразил уверенность в том, что сможет усадить за стол переговоров обе стороны конфликта.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы России.