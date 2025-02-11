Вашингтон, 11 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены отправлять военных на Украину, заявил 11 февраля глава Пентагона Пит Хегсет.

flickr.com/U. S. Marine Corps / Lance Cpl. Tristan D. Viglianco

«Мы не отправим военных на Украину», — сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии.

Хегсет отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мира на Украине, а после урегулирования ситуации Вашингтон завершит переоценку развёртывания своих сил в мире.

Он также подчеркнул, что Вашингтон должен обеспечивать не только мирное разрешение украинского конфликта, но и безопасность Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее американское информагентство AP сообщало, что новый шеф Пентагона, вероятно, не станет объявлять о военной помощи Украине в ходе первой зарубежной поездки. Журналисты уточнили, что, помимо Германии, Хегсет посетит Бельгию и Польшу. Он примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по Украине в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, 20 января глава Белого дома подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны Вашингтона. Авторы издания The Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса уточнили, что Трамп своим указом прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что при отправке войск НАТО на Украину последствия для интервентов будут ещё более трагичными. Как отметил российский лидер, всё, что придумывает Запад, лишь повышает угрозу реальной ядерной войны.