Москва, 11 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. 18-летний атакующий полузащитник Лорран перешёл в московский клуб ЦСКА из бразильского «Фламенго». Об этом сообщает местный портал O Globo.

Global Look Press/Andre Ricardo/Sports Press Pho Лорран (на фото слева)

По данным портала, сумма сделки составила 8 млн евро. Также уточняется, что контракт бразильца рассчитан до 2030 года. На текущий момент между ЦСКА и «Фламенго» идёт обмен документами для официального объявления игрока.

Лорран является одним из наиболее перспективных и талантливых молодых игроков в бразильском чемпионате. Ранее им интересовались такие футбольные клубы, как «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне полузащитник набрал «4+5» в 37 матчах за «Фламенго».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что ЦСКА подписал контракт с известным боснийским футболистом Миралемом Пьяничем, выступавшим ранее за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону». Босниец, играющий на позиции полузащитника, известен по выступлениям за «Рому» и «Ювентус» в Италии, а также за испанскую «Барселону». Последний сезон он провёл в ОАЭ. С июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.