Ставрополь, 11 февраля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своей 4-месячной дочери. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

По версии следствия, трагедия произошла вечером 10 февраля в одном из многоквартирных домов Ставрополя. Женщина, раздражённая плачем младенца, задушила его подушкой. Когда отец ребёнка вернулся с работы, он обнаружил тело дочери и сразу сообщил в правоохранительные органы.

«33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в официальном сообщении СК.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об избрании ей меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года в Чебоксарах бабушка задушила своего девятилетнего внука и скрылась на даче. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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