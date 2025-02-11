Курск, 11 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ в Курской области, заявила 11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM

Захарова ответила на просьбу прокомментировать высказывания Зеленского о том, что он рассчитывает «обменять» временно оккупированные ВСУ части территории Курской области на территории, ранее входившие в состав Украины.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — сказала официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны РФ ранее 11 февраля сообщила, что за время ведения боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 59,5 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники и вооружений, в том числе 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортёров, 1844 боевые бронированные машины, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS.

Военкор Евгений Поддубный ранее заявил, что цифры потерь ВСУ в Курской области должны уже даже не впечатлять, а ошеломлять украинское общество. Техника ВСУ в Курской области также уничтожается десятками единиц, что становится закономерным финалом бездумной и бесперспективной атаки украинской армии на российский регион, отметил Поддубный.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в сентябре 2024 года заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с киевским режимом, пока не выбьет украинские формирования с приграничных территорий Курской области.