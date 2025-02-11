Москва, 11 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. 37-летняя жительница Москвы Яна Джоган, оскорблявшая строителей, выкрикивавшая националистические лозунги и угрожавшая им пистолетом, признала вину на заседании Кузьминского районного суда.

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Она объяснила свои действия алкогольным опьянением и нервным срывом.

«Сильный нервный срыв был», — сказала Джоган во время заседания. Она отметила, что вину полностью признает.

Подсудимая объяснила, что испытывала серьёзные личные проблемы, а перед инцидентом выпивала с подругой. Джоган признала вину и принесла извинения потерпевшим. Также она подчеркнула, что является наполовину русской, уважает людей и положительно относится к СВО. По её словам, предмет, который она использовала для запугивания строителей, был «игрушечным пистолетом», купленным для самозащиты, так как ранее она подвергалась нападению.

По версии следствия, обвиняемая проявляла агрессию, громко нецензурно бранилась, выражала ненависть к русским и несколько раз выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин. Против Джоган возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В её квартире нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда женщина находится под стражей.

Ранее её оштрафовали на 2 тыс. рублей за публичное демонстрирование запрещённой символики в социальной сети.