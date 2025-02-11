Магас, 11 февраля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. 8,9 миллиарда рублей было направлено в Ингушетии на реализацию национального проекта «Демография» с 2019 по 2024 год. Из них из федерального бюджета было выделено 8,8 миллиарда рублей, из регионального — более 151 миллиона рублей. Итоги шести лет реализации национального проекта подвели в регионе.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии подвели итоги реализации национального проекта «Демография»

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трёх лет» в Ингушетии построили 24 детских сада, общая вместимость которых составляет 5020 новых мест. До этого в регионе ощущался большой дефицит дошкольных учреждений, а в условиях ограниченного финансирования и высокого уровня рождаемости данная проблема стояла особенно остро. Но за последние шесть лет положение дел удалось в корне изменить: доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет достигла 100%. В 2020 году этот показатель доходил только до 74,5%.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии подвели итоги реализации национального проекта «Демография»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что реализация проекта позволила не только увеличить число детских садов, но и повысить качество образовательных услуг. В новых детсадах есть современные игровые и образовательные пространства, которые способствуют всестороннему развитию детей.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» более семи тысяч семей, где появился первый ребенок, получили ежемесячные выплаты в размере МРОТ. На эти цели было выделено около 2,29 миллиарда рублей. Махмуд-Али Калиматов отметил, что такая поддержка играет ключевую роль в стимулировании рождаемости.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии подвели итоги реализации национального проекта «Демография»

Не остались без внимания и пожилые жители республики. Для них и граждан с инвалидностью в рамках регионального проекта «Старшее поколение» была создана система долговременного ухода — до этого ничего подобного в республике не существовало. Теперь в Ингушетии работают специализированные учреждения для пожилых и инвалидов, пункты проката технических средств реабилитации и курсы «Школа ухода». Кроме того, десятки жителей предпенсионного возраста прошли переобучение и повышение квалификации.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии подвели итоги реализации национального проекта «Демография»

В рамках проекта «Спорт — норма жизни» за шесть лет в Ингушетии построили 19 спортивных объектов. На эти цели было выделено 1,1 миллиарда рублей, из которых большая часть приходится на средства федерального бюджета. Помимо строительства объектов, в регионе активно развивается спорт высших достижений, укрепляется материально-техническая база и популяризируется здоровый образ жизни.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия В Ингушетии подвели итоги реализации национального проекта «Демография»

По словам Махмуда-Али Калиматова, реализация нацпроекта «Демография» значительно укрепила социальную инфраструктуру Ингушетии, улучшила доступность образования, поддержала семьи и поспособствовала созданию достойных условий для пожилых жителей республики и инвалидов.