Вашингтон, 11 февраля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов ввели санкции против двух россиян и провайдера Zservers, базирующегося в Барнауле, за содействие в кибератаках. Об этом сообщили в американском минфине.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ведомства, барнаульский провайдер Zservers, а также двое его администраторов оказывали поддержку хакерской группе LockBit, которая проводила кибератаки с целью вымогательства средств.

Уточняется также, что эти санкции были введены совместно с Великобританией и Австралией.

Хакерская группировка LockBit была основана россиянином Дмитрием Хорошёвым в сентябре 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля британские власти ввели санкции против шести российских граждан и двух компаний из России. Лондон заподозрил их в незаконной деятельности в киберпространстве. Речь идёт о всё той же компании Zservers и шести физических лицах, которые с ней связаны. Кроме того, в списке оказался российский провайдер Xhost Internet Solutions, который якобы принадлежит указанной организации.