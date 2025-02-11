Париж, 11 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди, пытавшегося пожать ему руку на конференции по искусственному интеллекту в Париже. Глава индийского правительства находится во французской столице с официальным визитом, который займёт три дня.

кадр из видео

При этом президент Франции приветствовал других участников конференции, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, генсека ООН Антониу Гутерреша, премьера Канады Джастина Трюдо. Кроме того, он обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе мероприятия Моди призвал страны — участницы саммита нарастить инвестиции в обучение использованию ИИ. В 2026 году конференция AI Action пройдёт в Индии.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре, на саммите стран «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, Макрон пожал руку главе МИД РФ Сергею Лаврову. Французский лидер сам подошёл к российскому министру, когда участники саммита выстроились на трибуне, чтобы сделать общую фотографию. После рукопожатия Лавров и Макрон успели побеседовать в течение нескольких секунд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление президента Франции пожать руку министру иностранных дел России в Рио-де-Жанейро, вероятно, явилось демонстрацией политики «двух стульев», которую ведёт Париж.