Вашингтон, 11 февраля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. 76-летний американский конгрессмен, член Демократической партии Джон Ларсон «завис» во время выступления в палате представителей США, сообщает 11 февраля телеканал RT.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos Американский конгрессмен, член Демократической партии Джон Ларсон

На опубликованных кадрах видно, что Ларсон посреди своего выступления примерно на 20 секунд утратил способность говорить и смотрел в пространство. После этой паузы политик продолжил речь, но говорил медленнее и менее внятно.

В офисе конгрессмена заявили, что проблемы Ларсона могут объясняться тем, что он начал принимать новый препарат.

Приём препарата был начат из соображений «предосторожности» по инициативе врачей палаты представителей, сообщила в свою очередь газета Daily Mail со ссылкой на представителей Ларсона. Они также заявили, что политик в тот же день провёл ещё несколько встреч и находился в обычном состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Джозеф Байден ранее совершил на публике целый ряд странных поступков и произнёс множество загадочных высказываний. В частности, он неоднократно «зависал» во время выступлений, «пожимал руки» невидимым людям и «общался» с ними.

В июне 2024 года Байден заявил, что президент России Владимир Путин «беспокоит его на протяжении 40 лет». Во время мероприятия, посвящённого 80-летию высадки союзников в Нормандии, экс-президент США попытался сесть на «невидимый» стул. В апреле 2024 года он вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра, а в марте того же года перепутал, сколько времени он исполняет обязанности президента, и перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.